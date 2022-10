Bisnonno laureato a 89 anni, Oscar (nato nel 1933) diventa dottore in Giurisprudenza. E Mattarella lo invita al Quirinale

Non è mai troppo tardi per seguire le proprie passioni e coltivare la conoscenza. Ne è un esempio Oscar Mattei, 89 primavere, che il 17 ottobre si è laureato in Giurisprudenza all'università Roma Tre, con una tesi sul diritto sportivo. Lui che quando è nato, nel 1933, la costituzione non era stata neppure immaginata. Si mostra sorridente ed emozionato, davanti a una commissione di professori che potrebbero essere suoi figli, o addirittura nipoti. Dopo la proclamazione, la festa con la famiglia e le congratulazioni di figli, nipoti e pronipoti, quelli veri.

Oscar Mattei laureato, l'invito al Quirinale

Un esempio per loro e tutti gli studenti d'Italia. Tanto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha invitato (tramite una mail della presidenza al figlio Alessandro) al Quirinale per premiarlo. Oscar, che ama il ricamo a mano e ha già potuto consegnare una sua opera a Papa Giovanni Paolo II, ne preparerà uno anche per il presidente della Repubblica, più giovane di lui di 8 anni.

«Il signor Mattei - si legge nel post pubblicato dalla pagina social dell'università -, bisnonno, si è distinto negli anni dell’Università per la passione con la quale ha portato avanti lo studio del diritto e per i rapporti con i suoi "più giovani" colleghi, con i quali ha coltivato amicizie e condiviso aneddoti. Ha brillantemente concluso il suo percorso presentando una tesi di diritto sportivo (di cui è relatore il Prof. Ettore Battelli) dal titolo "Diritti e Doveri dell'atleta federato"».

