La ricerca Doxa - Birra Moretti: famiglia e amici ci fanno "sentire a casa"

Cosa significa sentirsi a casa? Esistono dei luoghi, che a prescindere da tutto, infondono in ognuno di noi serenità, benessere e calma. È questo il punto di partenza della ricerca realizzata da Birra Moretti con la BVA Doxa che pone l’accento su cosa significhi per gli italiani “stare bene” e “sentirsi a casa”.

L’evento è stata l’occasione per Birra Moretti di raccontare anche la novità dell’anno, ovvero, la nuova Birra Moretti Filtrata a Freddo , dalla gradazione alcolica moderata (4,3%). Secondo la ricerca, per più della metà degli italiani, che si tratti di stare in buona compagnia degli amici (57%) o in famiglia (52%), la sensazione di “sentirsi a casa, ovvero quel concetto di benessere non collegato alle mure domestiche, denota nei fatti, una forte dimensione sociale.

Si tratta di uno stato di benessere che riguarda almeno sei connazionali su dieci - e quindi, circa il 60% - e che trascende dai luoghi specifici, ma è intimamente collegato con lo stare bene con se stessi e con le persone che ci amano davvero, come ad esempio amici cari verso cui non si ha bisogno di essere nessun’altro se non se stessi.

La ricerca ha interessato 1.000 interviste on line poste a un campione rappresentativo della popolazione italiana dai diciotto ai settantaquattro anni. In questo contesto la Birra Moretti si pone come il brand che più rappresenta i valori di familiarità e di convivialità, e che con il nuovo prodotto vuole celebrare proprio questi concetti chiave. “Attraverso questa ricerca – ha commentato Jan Bosselaers, Direttore Marketing di HEINEKEN Italia - abbiamo voluto intercettare una tendenza molto diffusa in Italia, che attribuisce al concetto di “sentirsi a casa”, inteso come stato d’animo che permette di stare bene con se stessi, una valenza sociale molto spiccata, fatta di condivisione, legami tra le persone, convivialità, affetti, familiarità, naturalezza e che descrive al meglio l’essenza degli italiani e allo stesso tempo i valori di Birra Moretti.

Nel nostro nuovo posizionamento raccontiamo come alla base della buona compagnia ci sia la voglia di vivere momenti “veri”, insieme alle persone che ci accettano così come siamo, mettendoci in condizione di comportarci in modo spontaneo e con naturalezza”.

Ora, ci viene da chiederci: in che modo la pandemia ha modificato questi due concetti? Secondo l’indagine c’è chi ha ri-scoperto la dimensione della casa della famiglia (4 italiani su 10) e chi invece porta il concetto di sentirsi a casa fuori dalle mura domestiche. Per il 39% è la libertà di passare il tempo dove si vuole, mentre per il 36% la consapevolezza di quanto sia importante trascorrere il tempo con i propri amici non davanti a uno schermo. Al di là di tutto, la famiglia e gli amici rappresentano quell’aspetto sociale e imprescindibile, in grado di generare in noi benessere e serenità (82% gli amici e 52% la famiglia). La ricerca conclude che la birra è la bevanda alcolica per eccellenza della buona compagnia (42%), più dei vino (37%), e battuta solo dal caffè 575), rito casalingo per eccellenza. La Birra Moretti è tutto questo: convivialità, connessione, unione, “sentirsi a casa”, “essere se stessi”. Su questo concept nasce la nuova Birra Moretti Filtrata a Freddo, caratterizzata da una bottiglia completamente rivisitata con un’etichetta a 360° e il vetro “flint” trattato appositamente per proteggere dairaggi UV, e che si presenta al mercato in due differenti formati: 55 cl per la grande distribuzione e 30 cl per il fuori casa.

