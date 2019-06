Bimbo di otto mesi grave in ospedale: «Ustionato in un Autogrill». Travolto da liquido bollente

Paura per unin un'area di servizio lungo l'autostrada A1 a Fiorenzuola, provincia di Piacenza: il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma dopo che nel tardo pomeriggio di ieri gli sarebbe caduto accidentalmente addosso del liquido bollente all'autogrill.Il bimbo era con i genitori all'interno dell': dopo l'incidente ha riportato ustioni all'addome e alle gambe. È stato soccorso dall'eliambulanza del 118 che lo ha trasportato in volo nel centro specialistico: ora è ricoverato al centro grandi ustionati.