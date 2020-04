Gravissimo bimbo di 13 mesi ustionato da pentola d'acqua bollente

E' ricoverato in gravissime condizioni un bimbo di 13 mesi che si è ustionato rovesciandosi addosso una pentola piena di acqua bollente . E' accaduto ieri sera sera poco prima delle 21 a Cilavegna ( Pavia ), in Lomellina.Il 118 ha inviato un elicottero, che è atterrato nelle campagne intorno al paese, in località Sant'Anna, e ha preso a bordo il piccolo, nel frattempo soccorso dai volontari della Croce Rossa. E' stato trasporto all'ospedale Niguarda di Milano, dove c'è un centro grandi ustionati. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le circostanze dell'accaduto.