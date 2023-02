Bimbo di 9 anni usato come bersaglio dal padre che gli spara con la balestra. La mamma: «Lo prendeva anche a cinghiate»

di Redazione web

Orrore in famiglia. Un bambino di undici anni, usato come bersaglio per la balestra. A tirare i colpi suo padre, che sparava le frecce in direzione del figlio, costretto ad essere un bersaglio, non solo fisso, ma anche in movimento. Altissimo il rischio di colpirlo, anche in zone vitali. L'inquietante vicenda è emersa dopo l'arresto di quattro persone, a Sabaudia, in provincia di Latina, accusate di spaccio di droga, sul litorale pontino.

Violenze continue

Il capo del sodalizio, il 39enne Paolo P. oltre ad essere uno spacciatore era anche un padre violento, soprattutto nei confronti del primogenito, che secondo lui aveva la colpa di preferire la mamma a lui. Ed allora lo aveva costretto a subire violenze continue, fisiche e psicologiche. Oltre ad essere un bersaglio umano, veniva percosso con una cintura di cuoio e chiamato l'infame dall'uomo per la preferenza materna.

Denunciato dalla donna

Due anni fa, nel 2021, la mamma del bambino e di altre figli avuti dallo stesso uomo, ha denunciato il compagno al commissariato di polizia di San Basilio, a Roma, perché di quella vita non ne poteva più ed intendeva andar via di casa. Ed in quella circostanza è nato il racconto dell'orrore. Del bambino usato come un bersaglio, terrorizzato da quelle frecce scagliate dalle mani di suo padre, che a volte lo colpiscono, ferendolo per fortuna non in modo grave.

