Muore a 6 anni travolto dal trattore del nonno: ha sbagliato manovra

Un bimbo di sei anni, A.M., è morto travolto dal trattore del nonno nel cortile dell'azienda di famiglia. L'incidente è avvenuto a San Biagio, una frazione di Centallo, nel Cuneese. È stato immediatamente avvertito il 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Alla guida del mezzo agricolo, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, c'era il nonno della vittima, sotto choc e trasportato all'ospedale.



Nel manovrare il trattore il nonno non si sarebbe accorto della presenza del nipote. L'uomo è stato portato in ospedale in stato di choc. La salma del bambino è stata trasferita in camera mortuaria a Centallo, in attesa delle disposizioni del magistrato.

Sono intervenuti anche carabinieri e i funzionari dello Spresal dell’Asl Cn1, per valutare le condizioni di sicurezza del mezzo agricolo ed eventuali responsabilità.