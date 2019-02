Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 00:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutta Italia si è indignata e commossa per il tragico destino d, il bambino didi sette anni massacrato di botte dal fidanzato della madre,in carcere per omicidio aggravato. Le dinamiche non sono chiare, ma quello che colpisce, a giorni di distanza, è che la foto che campeggia sui manifesti funebri e sui giornali non è quella del bambino, ma dello zio della madre da piccolo e vestito da Carnevale. È Chi l'ha Visto? a chiarirlo in puntata.L'immagine sarebbe stata presa dal profilodella madre Valentina, la cui posizione è ancora da accertare. La donna ha spiegato a Chi l'ha Visto? che il compagno era spesso violento e che era presente mentre i figli venivano picchiati a morte. La donna, inoltre, ai funerali ha lasciato la chiesa da un'uscita secondaria senza assistere all'uscita del feretro.Dopo un quarto d'ora e quando l'area esterna si era decisamente sfollata, è stata fatta uscire scortata e ha lasciato la chiesa in auto. Un lungo applauso invece ha salutato l'uscita della bara bianca che portava su un lato la presunta foto del piccolo Giuseppe. Un volo di palloncini bianchi all'esterno della chiesa e il lancio di confetti ha salutato il feretro, tra le lacrime commosse di tanta gente.