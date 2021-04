«Ho visto due tati»: bimbo di 3 anni sveglia i genitori e sventa il furto in casa di notte

A dare l’allarme è stato un bimbo di tre anni, che alle 4 di notte piangendo ha svegliato i genitori dicendo loro: “Ho visto due tati”. C’è voluto poco a mamma e papà, notando cassetti e armadi spalancati e roba sparsa ovunque, che non si trattava di un incubo, ma era tutto vero. Erano i ladri in casa a Maerne (Venezia).

Ha dell’incredibile, e le vittime sono convinte di essere state narcotizzate con qualche spray anestetizzante, l’ennesimo furto perpetrato sabato notte in via Roviego a Maerne. Grazie al piccolino, però, il furto notturno in casa è stato sventato. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

