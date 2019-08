Bimbo di tre anni scivola da uno scoglio e rischia di annegare: è grave

Un bimbo di tre anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto Terapia intensiva del Policlinico di Bari per un principio di annegamento dopo essere scivolato su uno scoglio cadendo in mare. È successo nel primo pomeriggio nella spiaggia del Canalone del capoluogo pugliese. Sul posto è intervenuto personale del 118 che è riuscito a rianimare il piccolo che cadendo pare abbia battuto la testa. A raccogliere le dichiarazioni dei genitori riguardo alle cause dell'incidente è stato il personale della polizia in servizio al Policlinico che ha poi eseguito un sopralluogo nella zona dove il piccolo è scivolato. Mercoledì 21 Agosto 2019, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA