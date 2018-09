Bimbo di sei mesi cade dal letto e muore sul colpo: disposta l'autopsia

PERUGIA - Disposta l'autopsia per il bambino di 6 mesi morto in seguito a una caduta accidentale dal lettino in un'abitazione privata di Montefalco, dove la famiglia, tedesca, stava trascorrendo un periodo di vacanza a casa di amici. La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Foligno e quelli della locale stazione insieme agli operatori del 118, dopo essere stati allertati dagli stessi genitori del bambino. Inutile ogni tentativo di soccorso. Il bambino è morto sul colpo. Ora il corpo è a disposizione della magistratura che ha disposto l'autopsia.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:23