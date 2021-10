Bimbo rapito dal padre, l'inviata di Storie Italiane svela le novità nelle indagini. «Avvistato il furgone»

Storie Italiane torna sulla storia del piccolo David, il bambino di 5 anni strappato dalle braccia della mamma mentre la donna lo portava a scuola. Si pensa che a mettere a punto il rapimento siano stati dei familiari del papà del piccolo di cui subito dopo si sono perse le tracce, anche se in diretta arriva una precisazione da parte dell'inviata.

Il furgone nero targato Bucarest sarebbe stato visto a Gorizia, quindi al confine con la Slovenia e si ipotizza che l'uomo possa voler tornare in Romania. «In realtà però lì lui ha dei procedimenti a carico», spiega la giornalista a Eleonora Daniele, «Non può avvicinarsi al bambino perché, da come dice la mamma, sarebbe un uomo pericoloso perché sembra che in passato abbia già rapito il bimbo».

In passato infatti l'uomo ha sottratto alla donna per 5 mesi David arrivando anche a minacciarla di buttarlo da un ponte, proprio perché rifiutava il fatto di avere delle limitazioni nel vederlo. L'uomo poteva comunque avere degli incontri con il figlio, ma erano tutti monitorati e ben programmati.

