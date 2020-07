Non ritenendosi in grado di accudirlo, soprattutto per questioni economiche, una coppia ha abbandonato il figlio neonato sui gradini di una chiesa. Il parroco di San Giovanni Battista in via Arcidiacono al quartiere Poggiofranco, a Bari, stamane ha trovato il bimbo in una cesta vicino all'ingresso del luogo sacro. Quindi ha chiamato i carabinieri e il 118. Il bimbo sta bene e adesso si trova nel reparto di neonatologia del Policlinico del capoluogo pugliese.

Ultimo aggiornamento: Sunday 19 July 2020, 12:17

