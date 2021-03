Si accascia mentre gioca a calcio con gli amici in piazza, bimbo di 10 anni muore in ospedale

Un malore mentre giocava a calcio con i suoi amici. Un bambino di 10 anni è morto mentre giocava in piazzetta a Luco dei Marsi, paese in provincia dell'Aquila, insieme ai suoi amici. Il piccolo si è accasciato a terra, sono stati chiamati subito i soccorsi che lo hanno trasportato all'ospedale di Avezzano dove però purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Pare che il bambino soffrisse di problemi cardiaci. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti anch i Carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto, anche se sembra che si sia trattato solo di una drammatica fatalità. La comunità marocchina, della quale la famiglia del piccolo fa parte, e l’intero paese di Luco dei Marsi, in provincia de L'Aquila, sono sotto choc .

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 11:33

