Bimbo di un mese trovato morto nella culla dai genitori

Un bambino di un mese è stato trovato morto nella sua culla dai genitori. L'episodio è avvenuto a Spoltore, in località Santa Lucia. Lanciato l'allarme, sul posto è arrivato il 118, ma ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato inutile. All'origine del decesso ci sarebbero cause naturali e probabilmente si tratterebbe di un caso di cosiddetta morte in culla. In ogni caso la salma non è ancora stata restituita alla famiglia, in attesa di tutti gli accertamenti. Domenica 26 Gennaio 2020, 21:31

