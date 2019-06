Bimbo di 7 anni muore nel Suv guidato da papà: tragico schianto contro un furgone in tangenziale

Francesco e Bruno, morti travolti in moto da un tir in Florida: «Le Harley erano la loro passione»

à. Tragedia questa mattina a, appena fuori dalle porte di. Un bimbo di 7 anni è morto in un incidente stradale nell'auto guidata dal papà: lo schianto è avvenuto attorno a mezzogiorno sulla Nuova Porrettana. Il37enne del piccolo, invece, è rimasto ferito in modo non grave.Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui si trovavano padre e figlio, una, avrebbe tamponato con violenza unRenault, dal quale erano scesi alcuni operai per lo. L'impatto violentissimo ha fatto sì che l'auto ruotasse su se stessa urtando anche la barriera metallica che delimita la carreggiata. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e un'ambulanza con l'auto medica al seguito, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia di Sasso Marconi per ricostruire la dinamica dell'accaduto, e i vigili del fuoco e alcuni volontari della protezione civile per fermare il traffico sulla Nuova Porrettana fino alla rimozione dei mezzi.