Bimbo di due anni muore schiacciato da un armadio in casa

Un bambino di due anni è morto in un incidente domestico, avvenuto a Salorno, in provincia di Bolzano. Il piccolo è rimasto schiacciato sotto un armadio della cucina che improvvisamente si è ribaltato. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 di oggi in Alto Adige.

A dare l'allarme sono stati i genitori del piccolo, sotto choc. Sul posto Croce Bianca ed elisoccorso Pelikan 1. Purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è morto sul posto.

Indagano i carabinieri alto atesini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA