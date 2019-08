di Ida Di Grazia

piscina gonfiabil

e

Giovedì 1 Agosto 2019, 21:47

Dopo essere stato ritrovato dai genitori poco dopo le 19, il piccolo è stato ricoverato inall'ospedale pediatrico Opa di Massa (Massa Carrara) . Il bimbo giocava in acqua con il cuginetto e il fratellino, poi i piccoli sono stati fatti uscire e lui sarebbe rientrato nella piscina senza che nessuno se ne sia accorto.I genitori hanno subito allertato il 118.Il piccolo è andato in, forse a causa di un malore, ed è è stato rianimato sul posto e poi trasferito in elicottero. Ora si trova attaccato alle macchine, come alcune settimane fa era accaduto per la dodicenne che era annegata nella piscina di uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta. Sul posto i carabinieri e la polizia che cura le indagini.