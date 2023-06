Bimbo di 2 anni ingerisce della cocaina e va in overdose: il piccolo era svenuto nell'auto dei genitori

di Redazione web

Un bambino di due anni è entrato in overdose dopo aver ingerito della cocaina. E' successo ieri mattina a Trapani, dove il bimbo subito dopo aver ingerito la droga si è sentito male; il bimbo, infatti, è svenuto e i suoi genitori lo hanno portato subito all'ospedale cittadino, il Sant'Antonio Abate dove i medici hanno compreso la gravità della situazione, lo hanno stabilizzato, ma poi hanno deciso per il trasferimento d'urgenza all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Il figlio muore di tumore, la mamma dona i suoi mobili ad un alluvionato dell'Emilia Romagna

Aperta indagine

Nel nosocomio palermitano sono stati già trattati diversi casi di piccoli arrivati in overdose da stupefacenti, ed infatti dopo le prime cure, le sue condizioni di salute sono in miglioramento. Nel frattempo la Procura dei minori di Palermo ha avviato un'indagine, condotta dalla squadra mobile di Trapani, che ha sentito i genitori del bimbo e perquisito la loro abitazione.

Genitori ignari

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA