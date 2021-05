Bimbo di due anni cade dallo scivolo: trasportato in elicottero in ospedale

Un bimbo di 2 anni, mentre stava giocando, è caduto dall'altezza di due metri da uno scivolo all'interno del Parco Adda Sud nel territorio di Zelo Buon Persico (Lodi). Il piccolo aveva salito tutti gli scalini, era arrivato in cima e, poi, invece di scendere dalla parte giusta è precipitato di lato. Immediata è stata l'allerta dei genitori al 118. Quando medico e sanitari sono arrivati sul posto, il piccino piangeva disperato. È stato visitato, caricato in eliambulanza e portato al centro pediatrico dell'ospedale di Bergamo dove sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Maggio 2021, 19:46

