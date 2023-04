Bimbo di 3 anni colpito da un portone: incidente in casa, il trasporto d'urgenza in ospedale

Un bambino di circa 3 anni è stato soccorso questa sera per le ferite riportate dopo essere stato colpito da un portone. Secondo le prime informazioni si è trattato di un incidente domestico accaduto negli spazi di una abitazione privata nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro (Udine). Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il bambino che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo, in codice giallo, stabile, sempre cosciente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 23:06

