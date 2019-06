Bimbo di 10 anni muore durante una partita di calcio: «È svenuto davanti ai suoi amici»

Giovedì 27 Giugno 2019, 21:30

Petro Dixon, è collassato al suolo mentre giocava a calcio in un'area verde di Salford, in Inghilterra, insieme ai suoi amici. I compagni e alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare.Secondo i medici a causare il decesso sarebbe stata la rottura di un vaso sanguigno in testa. Prima dell'arrivo dei soccorsi i presenti hanno provato a rianimarlo, ma il cuore di Petro è rimasto fermo per 20 minuti. In ospedale è stato sottoposto a due interventi chirurcigi al cervello, allo scopo di ridurre la pressione, ma ogni tentativo è risultato essere vano.Il calcio era la sua grande passione. Amava giocarci con gli amici ed era anche membro della squadra U11 della De La Salle FC. Tifoso dell'Arsenal era molto amato dai suoi amici e compagni di squadra e stimato dal suo allenatore che ha voluto ricordarlo con un messaggio su Facebook. I genitori hanno voluto che gli organi venissero donati: «Non amava nient'altro che aiutare gli altri e sappiamo che è questo quello che avrebbe voluto».