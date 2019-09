Bimbo di 10 anni accoltellato in strada: «Ferito da un passante senza motivo». È giallo

Choc nel mantovano dove un bambino di 10 anni, due giorni fa, è stato accoltellato in strada mentre stava rientrando a casa: è accaduto a Castiglione delle Stiviere, dove un uomo, un passante - apparentemente senza alcun motivo - si è avvicinato al bambino e lo ha ferito al braccio con un'arma da taglio. Al momento dell'aggressione il bimbo era solo: ora è ricoverato all'ospedale di Brescia e non è in pericolo di vita.Il principale indiziato - che a differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa non è stato arrestato - è un uomo, straniero e con problemi psichici, al momento ricoverato in una struttura psichiatrica di Castiglione. Si tratterebbe, a quanto si apprende, di un ricovero volontario.Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Castiglione, che mantengono per ora il massimo riserbo sul caso, tutto ancora da ricostruire. I militari stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di capire se il sospettato possa essere messo in relazione con altre aggressioni avvenute nella stessa area nelle scorse settimane.