Bimbo di 2 anni si chiude dentro a una stanza, il terrore dei genitori: salvato dai pompieri FOTO

Brutta avventura ma a lieto fine a Padova: nel primo pomeriggio di oggi - 3 aprile - i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giolitti per aprire una porta interna di un appartamento chiusa da un bambino di 2 anni rimasto poi chiuso nella stanza.

La squadra intervenuta dalla centrale anche con l’autoscala, è riuscita in breve tempo ad aprire la porta e dar modo ai disperati genitori di riabbracciare il figlioletto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA