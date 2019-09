Il bimbo caduto dal balcone sta bene ed è stato dimesso dall'ospedale

Martedì 17 Settembre 2019, 15:02

Il, salvato al volo da un ragazzo di 20 anni, è stato dimesso dall'ospedale di Lodi. Il piccolo era ricoverato sotto osservazione da sabato, da quando era arrivato in ambulanza dopo il volo di diciotto metri, dal balcone al secondo piano di casa sua. Questi giorni di permanenza nella pediatria lodigiana sono serviti anche ai sanitari per eseguire approfondimenti diagnostici ed escludere qualsiasi conseguenza dopo la caduta.e sta bene, proprio come sperava Angel Micael Vargas Fernandez, il suo salvatore che, dall'arrivo in ospedale, non ha mai smesso di tenersi informato su come stesse il bambino.