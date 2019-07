Bimbo di 4 anni beve soda caustica per errore: è grave

Un bambino di 4 anni di Montoro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli dopo aver ingerito, sembra accidentalmente, della soda caustica. Il bimbo è stato portato d'urgenza dai genitori all'ospedale Landolfi di Solofra da cui, dopo le prime cure, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni, è stato trasferito a Napoli a bordo di un'ambulanza con a bordo medico rianimatore e pediatra. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Baiano.



Il bimbo è grave ma non in pericolo di vita. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti il piccolo si sarebbe provocato ustioni alla bocca. Un esame endoscopico (gastroscopia) rivelerà se ha riportato danno anche all'esofago e allo stomaco. Nel corso del pomeriggio, dopo l'esame endoscopico, il bimbo verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Mercoledì 17 Luglio 2019, 13:20

