Bimbo di tre anni morto annegato nel canale, indagata la mamma

Trovato morto nel canale bimbo di tre anni. Era scomparso mentre giocava fuori casa

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BASSANO DEL GRAPPA - La tragedia della scomparsa giovedì di, il bimbo di tre anni sofferente di una forma di autismo, figlio di una coppia di richiedenti asilo ivoriani, annegato all'interno della roggia "Vica", si aggrava di un nuovo doloroso capitolo: la mamma Ami Keita di 21 anni saràIl sostituto procuratore Hans Roderich Blattner ha aperto un fascicolo sul caso: quando la giovane mamma che in queste ore è assistita da psicologi avrà superato lo shock sarà interrogata per spiegare come il piccolo Kelli possa esserealla sua attenzione di mamma.Nell’attesa dell’esito dell’autopsia sulla piccola salma che sarà eseguita lunedì, i funzionari del commissariato hanno interrogato alcuni testimoni della tragedia. Dalla ricostruzione effettuata nell’alloggio della famiglia Kouyate, ospitata a cura dell’associazione “Casa a Colori” in via Prosdocimi a San Lazzaro, giovedì mattina c’è stato un. Nella confusione Ami Keita pare si sia allontanata perdell’età del suo Kelli e, in sua assenza, quest’ultimo che era seduto in un passeggino si sarebbe allontanato, resta da capire come all’dei presenti, per trovare la morte nella roggia.