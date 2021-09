Rimini, follia sul bus: come sta il bimbo accoltellato dal somalo. Il bollettino medico

Il bambino rimasto ferito ieri nell'accoltellamento di Rimini è sveglio e risponde ai genitori e non ha mostrato danni neurologici. Ne dà notizia l'Ausl Romagna, che ha diffuso un bollettino medico. Il piccolo, 6 anni, ha riportato una lesione all'arteria carotide. L'équipe di chirurgia vascolare diretta dal dott. Salvatore Tarantini ha sottoposto il paziente ad intervento in due tempi, ora terminato.

E' attualmente ricoverato in terapia intensiva. La Tac di controllo e l'esame clinico non hanno mostrato danni neurologici. La prognosi rimane riservata per le prossime 24 ore. Sono state attivate tutte le figure professionali a sostegno del nucleo familiare. Al Bufalini di Cesena sono state portate anche le due controllore rimaste ferite nella prima fase dell'assalto: una, con lesioni multiple superficiali, è stata già dimessa. La seconda è ancora ricoverata in chirurgia d'urgenza, con prognosi di 60 giorni.

