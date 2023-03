Bimbo di 4 anni scivola in un canale, ricerche disperate: si teme che sia stato inghiottito dalle acque

di Redazione Web

Un bambino di appena 4 anni sarebbe caduto in un canale vicino a Rovigo, e sono in corso le ricerche disperate per recuperarlo vivo. Il piccolo, di famiglia di origini marocchine, intorno alle 18.30 è stato visto cadare nel canale Adigetto a Fratta Polesine, nel rodigino: secondo una prima ricostruzione il bimbo era con il papà e stava giocando fino al canale, e si teme che sia caduto in acqua senza riemergere.

Bimbo scivola in un canale, ricerche in corso

Carabinieri e Vigili del Fuoco si sono mobilitati per cercarlo e recuperarlo. Le operazioni sono ancora in corso; i militari stanno cercando di capire meglio la dinamica dell'episodio. Come scrive il quotidiano Il Gazzettino, ricerche frenetiche sono in corso a Villanova del Ghebbo, nella frazione di Ramedello, in via Argine destro Adigetto in prossimità del pub "Red Devil".



Il bambino stava giocando insieme al papà fino a quando, verso le 19, non è scappato alla vista per qualche istante. Il padre ha iniziato a cercarlo, poi, in un crescendo di paura, si sono aggiunte altre persone, ma del piccolo nessuna traccia. Si teme che sia scivolato giù nell'Adigetto venendo inghiottito dalle acque scure e limacciose del canale.

