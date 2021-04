Bimbo di 14 mesi cade dal balcone e muore. Il sindaco: «Paese sotto choc»

Un bambino di appena 14 mesi è caduto dal balcone di casa ed è morto in Alto Adige, a Ponte Gardena. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì, riferisce oggi il giornale Dolomiten: il bimbo è deceduto in ospedale dove era giunto a bordo di un elicottero in condizioni disperate. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

La famiglia è di origine macedone, composta dai genitori e tre bambini e vive da due anni e mezzo a Ponte Gardena. «Tutto il paese è sotto shock e si stringe intorno alla famiglia», ha detto al Dolomiten il sindaco Philipp Kerschbaume.

