Bimbo di 11 anni precipita dal balcone: è grave. La mamma era uscita per la spesa

Dramma a Carpi. Un bimbo di 11 anni è caduto dal balcone di casa al secondo piano ed è grave ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Bologna.



E' successo a Carpi, in provincia di Modena. La mamma era uscita di casa per fare la spesa e aveva lasciato il bimbo undicenne in compagnia del fratellino di 3 anni. Un vicino di casa ha sentito il rumore del corpo del bimbo che cadeva sull'asfalto ed ha immediatamente chiamato i soccorsi. Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 16:01

