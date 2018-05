Lasciare un bimbo in auto d'estate, anche se il veicolo è parcheggiato all'ombra può essere letale. In una giornata estiva infatti basta un'ora perché l'abitacolo di una macchina arrivi a 47 gradi e si trasformi in una trappola potenzialmente mortale, soprattutto per un bambino. A rilevarlo è uno studio della Arizona State University pubblicato dalla rivista Temperature. Il problema dei bimbi dimenticati in auto, che purtroppo si ripresenta periodicamente anche da noi, è particolarmente grave negli Usa, dove in media 37 bambini l'anno muoiono per l'ipertermia.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..