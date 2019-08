Bimba di un anno ha un malore al mare: è in coma

Mercoledì 14 Agosto 2019, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Versa in gravissime condizioni ladi un anno che questa mattina ha avuto unmentre si trovava alcon la famiglia in vacanza nel. È stato subito allertato il 118, ma nell’immediatezza la piccola è stato soccorsa dai due bagnini in servizio al) e da un infermiere militare che si trovava lì.È stato quest’ultimo a fare ilallatrasferita poi al Vito Fazzi. In Pronto soccorso è arrivata piangente ed è stata subito visitata da un pediatra e dal rianimatore. La tac ha fatto rilevare la presenza di una vastadeterminata da unLaè stata intubata e trasferita nel reparto Rianimazione del Fazzi in. La bambina nel primo pomeriggio doveva essere trasportata in elicottere sino aldi, ma purtroppo le condizioni della piccola si sono aggravate tanto da far decidere i medici di fermarsi al Policlinico di