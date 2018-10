Bimba di 9 mesi sul passeggino travolta da un'auto mentre attraversa la strada con la mamma

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente stradale nel primo pomeriggio nel quartiere San Filippo ad. Un automobilista mentre stava svoltando all'altezza di via Caltanissetta nei pressi del viadotto ferroviario della Piceno - Aprutina non si è reso che una mamma con una carrozzina stava attarversando la strada.L'auto ha urtato la carrozzina che è caduta e dove c'era una bimba di nove mesi. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la piccola al pronto soccorso dove per fortuna, dopo i primi accertamenti, sembra avere riportato ferite non gravi.