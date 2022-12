Bimba nasce in auto davanti al pronto soccorso: «Aveva voglia di venire alla luce»

di Redazione web

Non voleva proprio saperne di aspettare ancora per vedere la luce. Una neonata è stata partorita in auto di fronte al Pronto Soccorso dell'ospedale di Arezzo, accolta dalle braccia di una soccorritrice della Croce Bianca. La coppia di genitori, residente nell'aretino, stava andando nell'ospedale del capoluogo con l'auto, guidata dal neo papà, che quando ha capito che la moglie non era più in grado di aspettare, ha parcheggiato vicino il pronto soccorso.

Appena fermata l'auto, non c'è stato neanche il tempo di avvisare i medici dell'imminente nascita, che la piccola era in procinto di uscire dal grembo materno, mentre il marito della partoriente si è affrettato a chiedere aiuto al personale ospedaliero; in soccorso, infatti, sono arrivati due operatori della Croce Bianca di Arezzo che grazie al kit parto presente in ogni ambulanza, hanno fatto nascere la bambina all'interno della macchina.

Tutto bene

La bimba sta benissimo, pesa 3,8 kg ed i neo genitori sono felici che tutto sia andato per il meglio. La bambina e la madre sono state ricoverate all'ospedale San Donato di Arezzo, per le cure del caso.

