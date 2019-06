Bimba morta a Nocera, il papà nega le accuse: «Si era ustionata con un fornelletto»

Giovedì 27 Giugno 2019, 14:58

Resta in carcere, il padre della piccola Jolanda,. L'uomo però prova a difendersi dalledice che la bambina non sarebbe stata maltrattata e lese le sarebbe causate con un fornelletto. Il 37enne respinge le accuse e dà una sua versione dei fatti.Quando la piccola è stata portata in ospedale, lo scorso 23 giugno, era già morta. Passariello ha spiegato che quando quella sera è andato a dormire Jolanda stava bene, poi è stato svegliato dalla moglie che gli ha detto che la bambina non respirava più. Il suo racconto però secondo gli inquirenti ha delle lacune, per questo l'uomo continua a restare in carcere.L'uomo ha detto di non sapere nulla dei lividi sul copro della bimba, ha detto che lui si occupava solo del figlio più grande. Sulle bruciature a mani e piedi ha parlato di incidente domestico e in merito al gonfiore sul viso parla di un'afta. Si cerca di capire le cause del decesso della piccola, come riporta anche FanPage, il suo corpicino non presentava fratture né danni agli organi interni e pare che le ecchimosi non sarebbero legate ai motivi del decesso.