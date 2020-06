Bimba di 10 mesi dimessa dal pronto soccorso: «Semplice gastroenterite», muore a casa il giorno dopo

La piccola, ultima di 5 fratelli, è morta in casa dove i tentativi di rianimarla si sono protratti per circa un'ora. I genitori sono stati ascoltati a lungo oggi pomeriggio alla stazione dei carabinieri di Castelmassa.



Ad indagare sarà la procura di Verona poiché la bambina ieri, nel tardo pomeriggio, era stata accompagnata al pronto soccorso di Legnago dai genitori perché accusava vomito e diarrea. Il reato sulla base del quale verranno disposti gli accertamenti è morte come conseguenza di altro reato. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di gastroenterite. I carabinieri andranno a sequestrare la cartella clinica all'ospedale di Legnago.

Tragedia a Castelnovo Bariano , comune polesano al confine tra la provincia di Rovigo e Verona. Una bambina di 10 mesi,, è morta improvvisamente nella sua casa. A chiamare il Suem era stato il padre, disperato: “La bimba è fredda, la mamma sta facendo la respirazione bocca a bocca".Quando sono arrivati i sanitari non c'era nulla da fare. Ieri i genitori erano stati con la bimba al pronto soccorso di Legnago per una. Sarebbero stati rimandati a casa.Il Suem ha quindi avvisato i carabinieri per aprire un’indagine affidata al. Il magistrato poelsano ha ordinato ai carabinieri di Legnago il sequestro della cartella clinica della bambina.era nata il 25 luglio dell'anno scorso: il papà è italiano, la mamma è di origine romena.