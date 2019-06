Bimba di otto mesi trovata morta in casa: lividi sul corpo. I genitori indagati per omicidio

Il dramma è avvenuto in via Massarotti al numero 4. Sospettato il padre, di origini ivoriane, che avrebbe perso la testa a causa della separazione dalla moglie. Ha poi tentato il suicidio ed è piantonato in ospedale. Sul posto i carabinieri. Una vicina ha spiegato: "Abitano qui da un mese. Mio marito ha sentito delle urla e i lamenti della bimba. In zona nessuno conosce la famiglia".

Secondo quanto è stato spiegato dai carabinieri di Cremona, la madre della piccola e il padre non vivevano nella stessa abitazione ed è pertanto probabile che la bambina fosse stata affidata al 27enne per qualche ora. All'arrivo dei soccorritori del 118, la bambina era già morta. Sono stati quindi avvertiti i militari, che hanno preso in consegna il padre e lo hanno portato in ospedale, dove è attualmente piantonato. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe inferto una coltellata al ventre.

