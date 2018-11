Bimba di 5 anni muore investita all'uscita dalla chiesa: travolta sotto gli occhi della madre

Una bambina di cinque anni è morta a Modena investita da un'auto, dopo essere uscita da messa. La piccola, di origini ghanesi, aveva partecipato alla funzione religiosa, insieme alla comunità evangelica. L'incidente è avvenuto in via Bembo e la bimba, travolta sotto gli occhi della madre, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Sul posto 118, polizia municipale e polizia di Stato. L'automobilista si sarebbe regolarmente fermato.

