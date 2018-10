Bimba di un anno ingerisce hashish lasciato in casa dai genitori: grave all'ospedale

Desirée, ecco il verbale dell’orrore: «Acqua e zucchero mentre moriva, tra stupratori c’era il fidanzato»

Una bimba di un anno diha ingerito una piccola quantità died è stata ricoverata al Policlinico di Messina. In questo momento è innel reparto di terapia intensiva.A dare l'allarme sono stati idella piccola che intorno all'una di notte hanno chiamato i soccorsi. Immediato il trasferimento inal nosocomio di Messina. Per cause ancora da accertare la bimba avrebbe ingerito il frammento di hashish che si trovava in casa. I carabinieri hanno denunciato i genitori.