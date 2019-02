La bimba è epilettica, giudice fa spegnere wifi a scuola: la protesta dei genitori degli altri alunni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nell'istituto comprensivo Botticelli. Il motivo?durante l'ora di informatica e secondo quanto sostenuta dai medici la causa potrebbe essere la diffusione delle onde elettromagnetiche. Come riportato dal Corriere Fiorentino. Secondo loro il provvedimento provocherebbe un danno ai loro figli, impossibilitati nell'affrontare attività didattiche che prevedono l'utilizzo del wifi.Senza infatti non si possono registrare le assenze, non si può utilizzare la lavagna interattiva (quest'ultima utilizzata soprattutto come supporto per alunni con handicab o difficoltà di apprendimento). I genitori chiedono che un perito dimostri l'effettivo danno provocato dalle onde elettromagnetiche e che questo non sia un caso definito «no-vax tecnologico».«Il danno, insomma, lo stanno pagando tutti gli alunni indistintamente, mettendo in grande difficoltà gli insegnanti», denunciano i genitori. Ma cosa succede alla bimba? Quando si trova davanti al computer nell'ora di informatica inizia a soffrire di forti mal di testa. Secondo i medici i maloro sono provocati da una forte sensibilità alle onde elettromagnetiche inviate dal sistema del wifi. Dello stesso pare sono i neuropsichiatri Raffaella Turchi del Centro Cefalee del Meyer e Mario Landi, responsabile dell’Ufficio Salute mentale Infanzia e adolescenza, e la dottoressa Rosanna Di Bartolo, vice primario di epilettologia a Siena.