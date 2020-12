Bimba di tre mesi ricoverata per Covid: contagiata alla festa di battesimo con 30 invitati

Contagiata dal coronavirus alla festa del suo battesimo, a cui erano state invitate una trentina di persone: accade a Pattada, nel Nord della Sardegna, ad una bambina di appena tre mesi, che è finita in ospedale ed è ricoverata da ieri nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Positiva al virus anche la mamma della piccola, ricoverata in clinica insieme alla bambina. Sono entrambe asintomatiche e stanno bene, ma per precauzione i medici hanno preferito tenerle sotto osservazione.

Secondo la ricostruzione delle autorità sanitarie il contagio sarebbe avvenuto il fine settimana scorso durante la festa per il battesimo della bambina. Intanto a Pattada i casi di positività al virus crescono e la neonata di 3 mesi non è l'unica bambina a essere stata contagiata. Ieri è stata completata una prima fase di screening di massa sui cittadini, voluta dall'amministrazione comunale, e su 230 tamponi effettuati sono stati riscontrati 15 casi di positività, fra cui alcuni bambini, che si aggiungono a un'altra decina già verificati in precedenza: «Al momento i casi positivi sono circa una trentina in paese», dice il sindaco, Angelo Sini, anche lui contagiato, asintomatico, e già da qualche giorno in isolamento nella propria abitazione.

In virtù dei dati registrati in questi giorni, il sindaco ha emesso un'ordinanza con cui si impone la chiusura delle scuole: «Visti i nuovi casi verificatisi in paese, che purtroppo hanno toccato anche le fasce più giovani della popolazione - spiega il primo cittadino nell'ordinanza - ritengo opportuno non far pagare a queste fasce più deboli il propagarsi di eventuali focolai legati al Covid 19, sebbene non attribuibili all'attività scolastica». La scuola dell'infanzia, la primaria e secondaria di primo grado, in tutti i plessi del paese rimarranno chiuse fino al 22 dicembre, ultimo giorno prima delle vacanze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 21:07

