Bimba di 7 anni muore in ospedale: «Febbre alta dopo una caduta». Giallo sulle cause

Unaè morta all’ospedale Santobono di Napoli in circostanze ancora non chiare: la bimba, di, viveva nel centro storico di Castellammare di Stabia. All’origine della morte, forti dolori alla testa e febbre molto alta dopo una ferita ad un ginocchio riportata per via di una caduta.Ricoverata all’ospedale San Leonardo di Castellammare, la bimba è stata poi trasferita al Santobono di Napoli, dopo che i medici, dopo vari esami, avevano. Ma nell’ospedale napoletano le sue condizioni sono peggiorate e la bimba è deceduta nella notte di ieri: ancora sconosciute le cause della morte, ma la prima ipotesi è che la piccola potesse avere qualche problema al sistema immunitario.