Congestione mentre fa il bagnetto a casa: bimba di 4 anni in fin di vita

Venerdì 14 Giugno 2019, 19:12

Sono gravissime lei colta da unamentre faceva ilLa piccola era con sua mamma, nel Varesotto, a fare un bagnetto quando si è sentita male ed è stata portata in ospedale. Oranella terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo, ma purtroppo i medici non sembrano essere ottimisti.La bambina era in acqua quando improvvisamente è diventataed è svenuta. La mamma ha chiamato subito i soccorsi che hanno portato la piccola in ospedale. Inizialmente sembrava che le sue condizioni si fossero stabilizzate, dopo l'intervento di alcuni vicini di casa accorsi a seguito delle grida disperate della madre, ma la bambina è peggiorata.Pare siano insorte delle complicazioni polmonari. Secondo i medici si tratta di una congestione, un disturbo tipico dell'estate che porta a uno squilibrio nella circolazione del sangue soprattutto dopo i pasti. Per ora la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti.