Bimba di 5 anni cammina sulla ciclabile e viene investita da un monopattino: i vigili la multano di 20 euro

Unaè statadi 20 euro daiper aversu unaa Jesolo nel veneziano. Sfuggita dal controllo dei genitori, la piccola è stata anche investita da unelettrico riportando ferite al volto.I genitori, sconvolti per la severità dei due vigili, si sono immediatamente rivolti ad uno studio legale per far luce sulle motivazioni e sulla legittimità della sanzione. Da stabilire anche se il monopattino faccia parte dei mezzi con il permesso di viaggiare sulla ciclabile.