Bimba di un anno e mezzo sfugge alla nonna e cade dal balcone: salvata da un cumulo di sabbia

Drammatico incidente domestico in Veneto oggi a Godega di Sant'Urbano: una bimba di un anno e mezzo è caduta dal balcone, da un'altezza di 4 metri, dopo essere sfuggita al controllo della nonna finendo però, per fortuna, su un cumulo di sabbia sotto alla terrazza che ha attutito la caduta.



Secondo la prima ricostruzione, si è trattato di un incidente. Le condizioni della piccola sono gravi. E' stata trasferita d'urgenza, con l'elisoccorso, in ospedale a Treviso.

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 00:46