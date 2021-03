Bambina di tre anni cade dalla finestra: salva grazie ai panni stesi

Una bambina di tre anni è caduta dalla finestra facendo un volo di 4 metri, ma si è salvata grazie ai fili per stendere i panni. È successo a Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca. La bambina sarebbe precipitata dalla finestra mentre la madre dormiva finendo sul terrazzo del piano di sotto, fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze perché, ad attutire l'impatto con il suolo, c'erano alcuni fili per stendere il bucato.

I genitori si sono accorti dell'incidente e hanno chiamato i soccorsi. La piccola è stata portata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove adesso è ricoverata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 21:56

