Bimba di 15 mesi azzannata al volto da un cane: «Salvata da mamma e sorellina»

Unha morso e ferito gravemente al volto una, in un appartamento di Genova, nel quartiere di Sestri Ponente: è successo ieri pomeriggio intorno alle 13 e nell'abitazione, insieme alla bambina, c'erano la sorellina e la mamma, che è intervenuta per fermare l'animale, trasferito dalla polizia municipale presso il canile di Genova Sestri.La piccola, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale Gaslini di Genova per le ferite al volto provocate dai morsi del cane, di grossa taglia. Una volta in pronto soccorso, refertata in codice verde, è stata portata in sala operatoria per la pulizia e la sutura della ferita. «Ora la piccola sta bene - ha spiegato all'Adnkronos Raffaele Spiazzi, direttore sanitario del Gaslini - e in un paio di giorni potrà fare ritorno a casa».