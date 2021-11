Bimba abbandonata in Ucraina, la procuratrice: «L'abbandono c'è ma non è reato in Italia»

La Procuratrice che si sta occupando del caso della bambina abbandonata in Ucraina dai genitori italiani, dopo essere nata da una maternità surrogata, spiega che in realtà non esiste il reato. L'abbandono della coppia sembra essere riconosciuto ma il fatto che sia nata da mamma surrogata non rende questo abbandono un reato penale.

Ora la piccola è stata affidata a una coppia piemontese, mentre la madre e il padre che avrebbero dovuto prendersi cura di lei, dopo aver ammesso di averla lasciata con una tata poche settimane dopo il parto, senza dare più il mantenimento, oggi spiegano che la loro intenzione era di portarla in Italia. La coppia è stata convocata in tribunale ma la loro posizione non è ancora chiara perché, come spiegato dalla Procuratrice dei Minori di Piemonte e Val d’Aosta Emma Avezzù: «Verosimilmente è una maternità surrogata, ma questo non costituisce reato penale».

Poi la Avezzù spiega: «Il reato non è perseguibile in Italia perché è stato commesso all'estero. Questo vale sia per la maternità surrogata che per l'eventuale alterazione di stato. Sappiamo che molto spesso il bambino che nasce è figlio di uno solo dei genitori, di solito dell'uomo che fornisce il materiale genetico, ma al rientro in Italia questo bambino è tecnicamente figlio di entrambi i genitori».

In pratica è riconosciuto l'abbandono, visto che la bambina è stata lasciata in Ucraina. Il reato esiste ma non è perseguibile dal punto di vista penale, primo perché è stato commesso all'estero e poi perché di fatto la bambina non è stata lasciata in una situazione di pericolo ma affidata a una tata. Insomma la legge non può molto contro la coppia che potrebbe dimostrare anche l'impossibilità di recarsi in Ucraina alla luce della situazione pandemica. Paradossalmente, ha poi concluso la procuratrice, i genitori surrogati potrebbero anche fare marcia indietro e ottenere di nuovo la custodia della figlia.

