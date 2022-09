«Quella bimba di 6 anni è scomparsa»: psicosi a scuola, ma la piccola aveva solo sbagliato classe

Psicosi a scuola a Marsala, in provincia di Trapani, dove una bambina di 6 anni, ieri, è sparita mentre era a scuola: almeno secondo gli insegnanti e i genitori, che non la trovavano dove doveva essere, cioè nella sua classe. Subito è scattata la paura, forse anche per via dei casi di cronaca degli ultimi anni, ma per fortuna la vicenda si è chiusa nel migliore dei modi e la bambina in questione sta benissimo.

Accompagnata a scuola e affidata alle insegnanti alle 8 del mattino la piccola non si trovava nella sua classe: ma il caso fortunatamente si è risolto in pochissimo tempo grazie alla prontezza della maestra che si è accorta subito che la bambina non era entrata in aula attivando le ricerche. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, ma l'intervento non è servito. La piccola era solo entrata nell'aula sbagliata e i genitori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

