Covid al Billionaire di Briatore, sei dipendenti positivi: focolaio in Costa Smeralda, 100 in quarantena

Covid al Billionaire di Porto Cervo, sei dipendenti risultati positivi nell'esclusivo locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda. Tutti sono in autoisolamento in attesa delle istruzioni dall'unità di crisi sanitaria del Nord Sardegna dopo le direttive del direttore Roberto Pretto, che ha immediatamente informato camerieri, cuochi, lavapiatti, barman e addetti alla sicurezza. Al momento sono solo in pochi ad aver effettuato il tampone, come scrive Giuseppe Scarpa sul Messaggero, quindi l'ipotesi è che i positivi potrebbero essere più dei sei attualmente noti.



Il ristorante-discoteca durante l'estate si è impegnato a far rispettare tutte le norme di sicurezza, dalla misurazione della temperatura alle mascherine fino al dimezzamento degli ospiti ammessi alla struttura. Non è ancora chiaro come si sia originato il contagio, che potrebbe essere partito da clienti asintomatici o da lavoratori stagionali forniti da un'agenzia privata al locale per incrementare il personale dal 1 al 22 agosto.

In particolare, il Billionaire ha richiesto dei lavoratori extra all'agenzia che si occupa di fornire personale ai locali dell'isola. Barman, camerieri, lavapiatti che vengono fatti ruotare nei locali: è quindi possibile che la sera prima avessero lavorato in un'altra discoteca. Ma il servizio è stato bruscamente interrotto senza spiegazioni.



Nel mentre, uno dei ragazzi che aveva lavorato al Billionaire risulta positivo al tampone, Pretto ne viene informato in via informale e si attiva per far fare il test a tutti i suoi dipendenti, ma non tutti riescono a prenotarlo privatamente. I primi risultati parlano di cinque positivi, al momento in isolamento volontario in attesa di indicazioni dalle autorità sanitarie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 08:19

